Près de 10% de la vie marine menacée d'extinction -Liste rouge

La publication du rapport coïncide avec un sommet de l'ONU sur la nature à Montréal, où le chef de l'ONU, Antonio Guterres, a exhorté les pays à mettre fin à une "orgie de destruction" et à adopter un accord pour stopper et inverser la perte d'habitat.

Plus de 1 550 des quelque 17 903 plantes et animaux marins évalués par l'Union internationale pour la conservation de la nature sont menacés d'extinction, selon la dernière liste qui fait office de baromètre de la biodiversité et est publiée plusieurs fois par an.

"Cela montre que nous avons un impact assez dévastateur sur les espèces marines", a déclaré à Reuters Craig Hilton-Taylor, responsable de la Liste rouge de l'UICN.

"Sous l'eau, on ne peut pas vraiment voir ce qui se passe. Et donc, en évaluant le statut des espèces, cela nous donne un véritable indicateur de ce qui se passe réellement là-bas, et ce n'est pas une bonne nouvelle."

Hilton-Taylor a déclaré que la proportion d'espèces marines menacées d'extinction était probablement beaucoup plus élevée que ne le montrent les données actuelles, car celles qui ont été analysées jusqu'à présent avaient tendance à être des espèces de poissons répandues, qui ne sont pas actuellement menacées.

Selon l'UICN, les populations de dugongs, un mammifère herbivore gris et dodu communément appelé "vache de mer", sont tombées à moins de 250 adultes en Afrique de l'Est et à moins de 900 dans le territoire français de Nouvelle-Calédonie.

Parmi les menaces qui pèsent sur eux, citons la perte de leur principale source de nourriture, les herbiers marins, en raison de l'exploration et de la production de pétrole et de gaz dans le cas du Mozambique et de la pollution due à l'exploitation du nickel dans le Pacifique.

La dernière liste passe en revue pour la première fois les espèces d'ormeaux, un type de mollusque vendu comme fruit de mer de luxe, et constate qu'environ 44 % d'entre elles sont menacées d'extinction. Des vagues de chaleur marines de plus en plus sévères et fréquentes ont provoqué des mortalités massives, en alimentant les maladies et en tuant leurs sources de nourriture, indique l'UICN.

Le corail pilier, une espèce des Caraïbes ressemblant à des stalactites dressées, a glissé de deux catégories, passant de "vulnérable" à "en danger critique d'extinction". Sa population a diminué de plus de 80 % dans la majeure partie de son aire de répartition depuis 1990 en raison du blanchiment et des maladies.

"Le statut terrible de ces espèces devrait nous choquer et nous inciter à agir de toute urgence", a déclaré Amanda Vincent, présidente du Comité de conservation marine de la Commission de la sauvegarde des espèces de l'UICN.