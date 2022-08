Près de 11% des réfugiés ukrainiens ont un emploi

Berne (awp/ats) - Environ 11% des réfugiées et réfugiés ukrainiens ont trouvé un travail en Suisse. Le sort qui sera réservé au statut de protection S, prolongation ou abrogation, reste toutefois incertain, selon la conseillère fédérale Karin Keller-Sutter.

Sur les quelque 58'000 bénéficiaires du statut de protection S, 34'000 environ sont en âge de travailler. Après six mois, au moins 3670 d'entre eux exercent une activité lucrative, a annoncé Karin Keller-Sutter mardi à Berne devant les médias. Ce taux d'emploi de près de 11% est presque deux fois plus élevé que celui des réfugiés reconnus et des personnes admises à titre provisoire, qui avoisine les 6%.

Cette différence s'explique certainement par les meilleures qualifications professionnelles des Ukrainiens, selon la conseillère fédérale en charge de l'asile. Selon un sondage commandé par l'Union patronale suisse, la moitié environ des entreprises interrogées sont disposées à engager une personne avec le statut de protection S et près d'une sur dix a déjà franchi le pas.

Les branches confrontées à une forte pénurie de main-d'oeuvre, comme l'hôtellerie-restauration (24%) et l'informatique (17%), sont celles pour lesquelles le plus grand nombre d'autorisations a été délivré.

Renforcer l'intégration

Le but affiché des partenaires sociaux est d'encourager encore davantage l'intégration des réfugiés sur le marché du travail. Cette intégration est un élément important pour maîtriser les défis liés au flux inédit de réfugiés en provenance d'Ukraine, a poursuivi Mme Keller-Sutter. Et de se féliciter de la bonne collaboration entre les cantons, la Confédération, les employeurs et les syndicats sur la question, malgré quelques couacs au début du processus.

Un emploi est la clé pour une plus grande indépendance financière et permet aussi à ces personnes de maintenir et de développer leurs qualifications. Mais le manque de connaissances linguistiques, notamment en français et en italien, la garde des enfants (80% sont des femmes) et l'incertitude quant à l'avenir représentent toujours des obstacles conséquents.

L'incertitude demeure par contre sur le statut S de protection auquel ces personnes ont droit. Le Conseil fédéral devra décider de sa prolongation pour six mois à partir de mars 2023, ou de son abrogation. Interrogée sur un délai pour prendre cette décision, la conseillère fédérale a botté en touche.

Le statut vaut pour tout l'espace Schengen, a-t-elle rappelé. La Suisse ne pourra pas faire cavalier seul sur cette question. L'UE prendra sa propre décision. "Tout dépendra de la situation sécuritaire", mais on peut estimer qu'il faudra à minima un armistice pour envisager sérieusement un retour à grande échelle.

En attendant, le Secrétariat d'Etat aux migrations doit préparer l'éventualité d'un retour des réfugiés en Ukraine après la levée de ce statut. "Cela ne veut pas dire que le statut va être supprimé pour sûr, mais il faut pouvoir faire face à différents scénarii", a précisé la conseillère fédérale.

Karin Keller-Sutter s'est dite consciente d'une certaine "contradiction" entre l'intégration professionnelle des réfugiés et la préparation au retour, qui arrivera tôt ou tard. "L'Ukraine veut que ces gens rentrent un jour, il y a beaucoup d'enfants parmi eux, ils sont le futur".

Le président de l'Union syndicale suisse, Pierre-Yves Maillard, a aussi appelé à ne pas se faire d'illusions. "Il s'agit d'une crise humanitaire, nous n'allons pas régler les problèmes du marché du travail suisse avec ces personnes. On doit avoir une approche pragmatique. Et certaines familles qui ont réussi à s'intégrer en Suisse et ont perdu des proches en Ukraine voudront peut-être rester à plus long terme."

ats/al