Près de 300 migrants secourus par la garde-côtes libyenne

TRIPOLI, 24 mai (Reuters) - Des navires de la garde-côtes libyenne ont secouru en Méditerranée vendredi 290 migrants qui étaient accrochés à des bateaux pneumatiques, a déclaré à Reuters un porte-parole des forces navales.

Une première opération a permis de secourir 87 migrants au large de Qarabuli, ville située à 50 km à l'est de Tripoli, et une autre opération a porté secours à 203 migrants au large de Zlitin, à 160 km à l'est de la capitale libyenne, a précisé Ayoub Qassem. (Ahmed Elumami; Jean Terzian pour le service français)