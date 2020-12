Près de 3500 entreprises en faillite depuis le début de l'année

Zurich (awp) - Quelque 3500 entreprises ont mis la clé sous la porte en Suisse de janvier à fin novembre. C'est près d'un cinquième de moins que sur la même période en 2019, indique mardi le cabinet de recouvrement Bisnode dans son pointage mensuel, mettant en avant les mesures de soutien gouvernementales destinée à faire face à la crise de coronavirus.

La plus forte baisse a été enregistrée dans l'Espace Mittelland ainsi que dans la région sud-ouest (-24% chacun), devant le Tessin (-22%), alors que Zurich et la Suisse orientale (-18% chacun) se sont partagé la troisième marche du podium. En Suisse centrale, la contraction a été de 15%, et dans le nord-ouest du pays, les faillites ont diminué de 3%.

Dans le même espace de temps, le nombre de nouvelles entreprises a augmenté de 4% en rythme annuel. Au total, 41'705 nouvelles sociétés ont été inscrites au registre du commerce.

