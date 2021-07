Près de 600 migrants secourus par SOS Méditerranée débarquent en Italie

ROME, 9 juillet (Reuters) - Près de 600 migrants secourus en Méditerranée ont débarqué vendredi dans le port d'Augusta, en Sicile, après que les autorités italiennes ont donné leur accord.

Le navire "Ocean Viking", affrété par l'ONG SOS Méditerranée, avait à son bord 572 personnes dont près de 180 mineurs, après les avoir secourus lors de six opérations distinctes au large de Malte et de la Libye.

La situation à bord du navire se détériorait à cause de la tension et de la fatigue des passagers, selon l'ONG. "Cette autorisation nous a apporté un soulagement et une joie irrépressible", a déclaré Carlotta Sami, porte-parole du Haut commissariat des Nations unies pour les réfugiés (UNHCR).

SOS Méditerranée a précisé que tous les migrants seraient soumis à un test de dépistage du COVID-19 à leur descente du navire.

Près de 22.900 migrants ont débarqué en Italie depuis le début de l'année, contre près de 7.700 au cours de la même période en 2020, selon les données du ministère italien de l'Intérieur.

(Angelo Amante; version française Camille Raynaud)