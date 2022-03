Près de 70% des entreprises japonaises voient leurs bénéfices affectés par la crise ukrainienne

La dernière enquête Reuters Corporate a mis en évidence la probabilité d'une aggravation de la situation pour les entreprises du Japon, pays pauvre en ressources, où l'affaiblissement du yen augmente le coût des matières premières et accentue la pression sur les ménages.

Au total, 69 % des entreprises interrogées ont déclaré qu'elles s'attendaient à ce que la crise affecte les bénéfices, 9 % d'entre elles s'attendant à un impact important.

"Au fur et à mesure que le prix des marchandises augmente, les consommateurs ont tendance à privilégier les biens et services moins chers car ils deviennent plus économes", a écrit le directeur d'un détaillant dans l'enquête, qui a interrogé 500 entreprises non financières entre le 2 et le 11 mars.

Quelque 240 entreprises ont répondu sous couvert d'anonymat.

"Nous sommes préoccupés par le coût des matières premières ainsi que par les fluctuations monétaires", a déclaré un responsable d'un fabricant de machines.

Les inquiétudes mondiales concernant l'approvisionnement en pétrole russe ont fait grimper les prix du pétrole au-dessus de 100 dollars le baril, à des niveaux jamais vus depuis près de dix ans, et les prix de nombreuses autres matières premières, des métaux aux céréales, ont également bondi.

Entre-temps, le yen est tombé à son niveau le plus faible en cinq ans, à 118 pour un dollar, ce qui a encore fait grimper le prix du pétrole et d'autres importations pour les acheteurs japonais.

Parmi les entreprises qui se sont dites préoccupées par l'impact de la crise ukrainienne, 63 % ont choisi la flambée des prix du pétrole comme principale inquiétude, tandis que 15 % ont cité les perturbations de la chaîne d'approvisionnement comme principale préoccupation.

Interrogées sur les domaines sur lesquels elles souhaitent que le gouvernement se concentre le plus, 63 % des entreprises ont choisi les efforts visant à contrer les hausses des prix de l'énergie et des prix plus généraux, 50 % ont choisi la stratégie de croissance économique et 43 % les mesures COVID-19.

L'agence de presse Kyodo a rapporté mercredi que le gouvernement envisageait de mettre en place un nouveau plan de relance économique afin d'atténuer la douleur causée par les coûts élevés de l'énergie.

Séparément, le gouvernement a également déclaré qu'il augmenterait sa subvention à l'essence pour les distributeurs de pétrole jusqu'à la limite supérieure pour aider à soulager la pression sur les coûts.