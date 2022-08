Près de la moitié de la population du Tigré éthiopien a besoin d'une aide alimentaire - PAM

Même si l'acheminement de l'aide a repris après que le gouvernement fédéral a déclaré un cessez-le-feu unilatéral en mars, les taux de malnutrition ont "explosé" et devraient s'aggraver, a déclaré l'agence des Nations Unies dans une évaluation.

Les services tels que les banques et les télécommunications ont été coupés dans le Tigré, où vivent environ 5,5 millions de personnes, quelques jours après le retrait de l'armée nationale et des forces alliées il y a un an. Ils doivent encore être rétablis, ce qui entrave la capacité des gens à acheter de la nourriture, a déclaré le PAM.

"La faim s'est aggravée, les taux de malnutrition ont grimpé en flèche, et la situation devrait empirer alors que les gens entrent dans la période de pointe de la faim jusqu'à la récolte de cette année en octobre", indique le rapport.

La moitié des femmes enceintes ou allaitantes du Tigré souffrent de malnutrition, ainsi qu'un tiers des enfants de moins de cinq ans, ce qui entraîne des retards de croissance et des décès maternels, selon le rapport.

AIDE ALIMENTAIRE

À travers le Tigré et les régions voisines d'Afar et d'Amhara, également touchées par la guerre, on estime que 13 millions de personnes ont besoin d'une aide alimentaire, soit une augmentation de 44 % par rapport au précédent rapport du PAM publié en janvier.

Les Nations Unies ont déclaré que depuis le 1er avril, seuls 1 750 000 litres de carburant étaient entrés dans le Tigré, soit moins de 20 % des besoins humanitaires mensuels de la région, si tous les approvisionnements étaient entrés.

Legesse Tulu, le porte-parole du gouvernement, n'a pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters sur la livraison insuffisante de carburant.

Les espoirs de pourparlers de paix imminents entre le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed et le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), le parti qui contrôle le Tigré, s'estompent, les deux parties accusant l'autre de ne pas vouloir s'asseoir à la table des négociations.

Le gouvernement a déclaré au début du mois qu'il voulait des pourparlers "sans conditions préalables", tandis que le gouvernement du Tigré a demandé le rétablissement des services aux civils en premier lieu.

Les combats ont déplacé des millions de personnes, poussé certaines parties du Tigré dans des conditions de famine et tué des milliers de civils.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, qui est originaire du Tigré, a suggéré cette semaine que le racisme était à l'origine du manque d'attention de la communauté internationale pour le sort des civils dans la région.