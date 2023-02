Près de la moitié des entreprises japonaises souhaitent que la BOJ révise sa politique de taux négatif

Le gouvernement a nommé l'universitaire Kazuo Ueda à la tête de la Banque du Japon, alors que le mandat de dix ans du gouverneur Haruhiko Kuroda touche à sa fin. Tous les regards seront tournés vers Ueda lorsqu'il s'exprimera devant le Parlement vendredi et lundi, à la recherche d'indices sur la manière dont il pourrait mettre fin à l'assouplissement monétaire sans précédent de la BOJ sans plonger les marchés financiers dans la tourmente.

Parmi près de 500 grandes entreprises interrogées, 47 % ont déclaré que la BOJ devrait modifier les politiques qui permettent aux taux d'intérêt de devenir négatifs. Dans la deuxième réponse la plus courante, 28 % ont déclaré que la banque centrale devrait réviser son objectif d'inflation de 2 %.

"Un changement soudain de la politique monétaire pourrait être très préjudiciable aux entreprises et aux particuliers, il serait donc bon de viser un atterrissage en douceur", a déclaré un responsable d'une société de services d'information, qui a commenté sous couvert d'anonymat.

Seuls 9 % ont déclaré que la BOJ devrait abandonner sa politique de contrôle de la courbe des taux (YCC), une bande de négociation pour les échéances des obligations qui a fait l'objet d'attaques croissantes de la part des spéculateurs. Malgré cela, une majorité d'entreprises, 62%, ont déclaré qu'une normalisation de la politique monétaire n'aurait pas d'impact positif ou négatif sur leurs activités.

Invités à évaluer l'héritage de Kuroda à la banque centrale, les répondants lui ont donné des notes moyennes à positives, dans l'ensemble. Sur une échelle de 0 à 100, 46 % des répondants, soit la plus grande cohorte, ont placé Kuroda dans le quintile moyen de 41 à 60 points.

Kuroda a été classé dans les deux premiers quintiles par 40 % des managers, contre 14 % qui l'ont placé dans les derniers rangs.

"Il y a du pour et du contre", a déclaré un manager de l'industrie électronique à propos de la BOJ de Kuroda. "Elle a certainement soutenu l'économie, mais elle a également conduit à une expansion fiscale massive du gouvernement."

Les chefs d'entreprise sont restés pessimistes quant à l'environnement à court terme, 80 % d'entre eux déclarant que les conditions seraient "pas très bonnes" à "mauvaises" au cours des trois prochains mois, soit un chiffre pratiquement inchangé par rapport à l'enquête précédente.

L'enquête Reuters Corporate Survey, réalisée pour Reuters par Nikkei Research entre le 8 et le 17 février, a interrogé 493 grandes entreprises japonaises non financières, dont 246 fabricants et 247 non-manufacturiers. Elles ont été interrogées sous couvert d'anonymat, ce qui permet aux répondants de s'exprimer plus librement.