Près de la moitié des propriétaires de crypto-monnaies ont acheté des actifs numériques pour la première fois en 2021 -survey

L'enquête menée auprès de près de 30 000 personnes dans 20 pays, entre novembre 2021 et février 2022, montre que 2021 a été une année faste pour la crypto, l'inflation en particulier stimulant l'adoption dans les pays qui ont connu une dévaluation monétaire, selon le rapport.

Le Brésil et l'Indonésie sont en tête de l'adoption de la crypto, selon Gemini, avec 41 % des personnes interrogées dans ces pays déclarant posséder une crypto, contre 20 % aux États-Unis et 18 % au Royaume-Uni.

Gemini a constaté que 79 % des personnes ayant déclaré posséder des crypto-monnaies l'année dernière ont déclaré avoir choisi d'acheter ces actifs numériques pour leur potentiel d'investissement à long terme.

Les personnes qui ne possèdent pas actuellement de crypto et qui vivent dans des pays qui ont connu une dévaluation de leur monnaie par rapport au dollar américain étaient plus de cinq fois plus susceptibles de dire qu'elles prévoyaient d'acheter des crypto pour se protéger de l'inflation.

Seulement 16 % des personnes interrogées aux États-Unis et 15 % en Europe sont d'accord pour dire que les cryptomonnaies couvrent l'inflation, contre 64 % en Indonésie et en Inde, par exemple.

La roupie indienne a baissé de 17,5 % par rapport au dollar au cours des cinq dernières années, tandis que la roupie indonésienne s'est dépréciée de 50 % par rapport au dollar entre 2011 et 2020.

Seuls 17 % des Européens ont déclaré qu'ils possédaient des actifs numériques en 2021, et seulement 7 % de ceux qui ne possèdent pas actuellement de crypto ont déclaré avoir l'intention d'acheter des actifs numériques à un moment donné.

Il reste à voir si l'élan d'adoption peut maintenir le rythme cette année.

Alors que la cryptomonnaie la plus populaire, le bitcoin, a atteint un sommet historique de plus de 68 000 $ en novembre, contribuant à porter la valeur du marché des cryptomonnaies à 3 000 milliards de dollars, selon CoinGecko, elle s'est échangée dans une fourchette étroite de 34 000 à 44 000 $ pour la majeure partie de 2022 jusqu'à présent.