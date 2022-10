Prescient ou traître ? Rishi Sunak est le favori pour être le prochain PM britannique

Il doit maintenant évaluer s'il peut convaincre le parti au pouvoir en Grande-Bretagne qu'il est l'homme capable de le sauver du chaos.

L'ancien ministre des finances était deuxième lors du dernier concours pour devenir premier ministre de Grande-Bretagne qui s'est terminé il y a seulement six semaines, bien qu'il soit le candidat le plus populaire parmi les parlementaires conservateurs.

Mais il a été battu par Liz Truss lors du vote décisif des membres de la base du parti, beaucoup lui reprochant la chute de leur héros Boris Johnson.

C'est la décision dramatique de Sunak de démissionner en juillet qui a déclenché une vague de démissions de ministres, obligeant finalement Johnson à renoncer à contrecœur au poste suprême de Downing Street.

Au cours de la course à la direction de l'été, Sunak a averti que les réductions d'impôts de Truss provoqueraient une hausse des coûts d'emprunt, un message qui s'est avéré exact puisque son programme économique a déclenché une déroute du marché obligataire qui a conduit à sa disparition.

Avec les conservateurs dans la tourmente, beaucoup dans son parti pensent qu'il est le seul à pouvoir résoudre les malheurs du parti.

"Il a le plan et la crédibilité pour restaurer la stabilité financière, aider à faire baisser l'inflation et offrir des réductions d'impôts durables au fil du temps ; et unir les conservateurs en amenant les meilleurs talents au gouvernement pour servir le peuple britannique", a déclaré l'ancien vice-premier ministre Dominic Raab sur Twitter.

Pour ses partisans au sein du parti, le message de Sunak lors de sa campagne de leadership sur la nécessité de faire preuve de prudence économique pour lutter contre l'inflation galopante en Grande-Bretagne et sa critique des plans de "conte de fées" de Truss ont montré qu'il est l'homme de la situation.

Mais il devra évaluer s'il peut surmonter l'hostilité de ceux qui, au sein du parti, restent froissés par ce qu'ils perçoivent comme une trahison à l'égard de Johnson, et par l'augmentation de la charge fiscale de la Grande-Bretagne à son niveau le plus élevé depuis des décennies, juste au moment où le pays se dirigeait vers une grave crise du coût de la vie.

HORS DU COUP ?

Les accusations selon lesquelles il était un ancien patron de fonds spéculatifs hors du coup ont été renforcées en avril lorsque sa femme - la fille d'un milliardaire indien - a confirmé les rapports selon lesquels elle avait un statut fiscal non domicilié en Grande-Bretagne, ce à quoi elle a accepté de mettre fin.

Les sociétés de paris ont à nouveau fait de Sunak le favori pour remporter le nouveau concours, bien qu'il ait également été le favori dans la course que Truss a finalement remportée.

Les problèmes rencontrés par Sunak dans la course à la direction contrastent avec son ascension rapide au sein du Parti conservateur, qui a commencé en 2015 lorsqu'il a été élu au Parlement après avoir travaillé pour Goldman Sachs et le fonds spéculatif TCI.

En 2020, à 39 ans, Sunak a été nommé ministre des finances juste avant que la pandémie de coronavirus ne frappe la Grande-Bretagne. Il a baissé l'instinct de petit état des conservateurs pour emprunter massivement et écarter le risque d'une dépression économique.

Cela a fait de lui l'un des hommes politiques les plus populaires du pays, car il a été loué pour avoir aidé les entreprises et les travailleurs.

Dans une photo qui illustre le sentiment d'unité derrière ses plans de sauvetage, Sunak pose devant son bureau de Downing Street, flanqué des dirigeants du plus grand groupe de syndicats britanniques et d'un groupe d'employeurs de premier plan.

Mais ce consensus a disparu lorsque la Grande-Bretagne est sortie de la crise avec une dette supplémentaire de 400 milliards de livres sterling, puis a sombré dans une crise du coût de la vie qui a entraîné des demandes encore plus importantes pour les finances publiques.

Des sondages réalisés au début de l'année ont montré que sa cote avait chuté auprès du public, qui s'inquiétait de la crise du coût de la vie et était furieux qu'il ait augmenté les charges sociales alors que sa femme avait évité les prélèvements britanniques.