Présentation et lancement du portail Thémis : outil de suivi du commerce responsable du bois

Le portail de collecte de données Thémis est un effort conjoint d'associations et de fédérations du commerce du bois (l'ATIBT, LCB et Fedustria) et d'organisations qui promeuvent la gestion durable des forêts et un commerce responsable. L'outil Thémis recueille des données sur l'importation en bois afin de surveiller, d'évaluer, de communiquer et d'aider ainsi à accroître l'approvisionnement en bois provenant de forêts gérées durablement. La croissance du marché du bois d'origine responsable est essentielle pour encourager l'adoption d'une gestion forestière durable dans le monde entier.

Le développement de Thémis est dirigé par Probos, consultant international en matière de durabilité des forêts et du bois, basé aux Pays-Bas, qui bénéficie de plus de dix ans d'expérience dans le suivi et le reporting des achats de bois certifié dans l'industrie néerlandaise et pour les gouvernements néerlandais et belge. Le financement est assuré par IDH - The Sustainable Trade Initiative et le Programme de promotion de l'exploitation certifiée des forêts (PPECF) du bassin du Congo, ainsi que par les fédérations elles-mêmes. Bien que les principaux donateurs se concentrent sur les régions tropicales, l'outil couvre également les bois résineux, les bois durs tempérés, les panneaux et certains produits secondaires du bois.

En tant que membres « importateurs » de l'ATIBT et/ou de LCB, vous êtes invités à partager vos données annuelles d'achat et de commerce de bois via cet outil en ligne : www.timbermarketsurvey.com, disponible en français et en anglais. Le partage de vos données annuelles permet d'améliorer la transparence et de suivre l'évolution du marché. En outre, le portail permet aux entreprises individuelles de mieux comprendre les aspects de leur responsabilité sociale et les aidera à terme à se situer par rapport à leurs concurrents et à l'ensemble du secteur du bois. Les données collectées nous aident à cibler les interventions visant à promouvoir l'approvisionnement responsable. Elles permettront de distinguer nos membres des non-membres et devraient contribuer à donner une image positive du secteur et du bois en général. Les données renseignées sur le portail seront stockées en sécurité et ne pourront être divulguées individuellement aux tiers.

Le portail vise à stimuler l'amélioration continue de l'approvisionnement durable et à récompenser les bonnes performances des entreprises. Pour cela, dans les mois à venir, un système sera développé dans lequel chaque entreprise pourra être objectivement notée et classée sur la base d'un ensemble d'objectifs prédéfinis (ces objectifs sont développés avec les organisations). Nous visons à intégrer structurellement le portail de collecte de données Thémis dans notre organisation en procédant par étapes, en s'appuyant dans un premier temps sur une démarche volontaire de nos membres.

Pour vous guider dans l'utilisation de ce nouvel outil, LCB et ATIBT co-organiseront un webinaire de prise en main du portail. Nous vous transmettrons bientôt un Doodle pour convenir ensemble d'une date.

Si vous avez des questions sur le portail, merci de contacter Alessandra NEGRI a.negri@lecommercedubois.fr

Pour plus d'informations sur le projet Thémis, vous pouvez consulter cet article.