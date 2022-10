Président de la Somalie : au moins 100 personnes tuées dans des voitures piégées

"Notre peuple qui a été massacré ... comprenait des mères avec leurs enfants dans les bras, des pères qui avaient des problèmes de santé, des étudiants qui étaient envoyés pour étudier, des hommes d'affaires qui luttaient avec la vie de leurs familles", a déclaré le président Hassan Sheikh Mohamud après avoir visité le site de l'explosion.

Personne n'a immédiatement revendiqué la responsabilité de l'attaque, bien que le président ait accusé le groupe islamiste al Shabaab. Al Shabaab évite généralement de revendiquer la responsabilité des attaques qui font un grand nombre de victimes.

La première des explosions a touché le ministère de l'éducation près d'un carrefour très fréquenté de Mogadiscio. La seconde s'est produite alors que les ambulances arrivaient et que les gens se rassemblaient pour aider les victimes.

La vague de déflagration a brisé les fenêtres des environs. Du sang a recouvert le macadam juste à l'extérieur du bâtiment.

L'attaque a eu lieu au même endroit que le plus grand attentat à la bombe de Somalie, qui a fait plus de 500 morts, le même mois en 2017. Lors de cette explosion, un camion piégé avait explosé devant un hôtel très fréquenté, à l'intersection K5, bordée de bureaux gouvernementaux, de restaurants et de kiosques.

Mohamud a déclaré que le nombre de victimes pourrait augmenter. Il a donné l'ordre au gouvernement de fournir une assistance médicale immédiate aux blessés, dont certains sont dans un état grave.