Présidentielle en Ukraine: Le comédien Zelenski vire en tête

par Pavel Polityuk et Polina Ivanova

KIEV, 31 mars (Reuters) - Le comédien Volodimir Zelenski, favori des sondages, a remporté le premier tour de l'élection présidentielle dimanche en Ukraine avec 30,4% des voix, selon les résultats d'un sondage sortie des urnes.

Il devance le président sortant, Petro Porochenko, crédité de 17,8%.

Avec 14,2%, l'opposante et ex-Première ministre Ioulia Timochenko sera éliminée de la course si les résultats du scrutin confirment cette tendance. Mais elle a aussitôt dénoncé la fiabilité de cette estimation et laissé entendre qu'elle pourrait contester le verdict des urnes.

Un second tour aura lieu le 21 avril prochain pour départager les deux candidats arrivés en tête dimanche.

Zelenski a donc confirmé dans les urnes les tendances que mesuraient les instituts de sondage durant la campagne. "Une nouvelle vie commence, une vie normale, une vie sans corruption, sans pots-de-vin, une vie dans un nouveau pays, le pays de nos rêves", a-t-il dit après avoir voté.

Agé de 41 ans, ce comédien sans expérience politique doit une bonne part de sa popularité à la série télévisée à succès "Serviteur du peuple", dans laquelle il incarne un professeur d'histoire devenu chef de l'Etat qui se joue des bassesses de politiciens corrompus et d'hommes d'affaires véreux.

Interrogé durant la campagne sur ce qui le distingue des 38 autres candidats qui étaient en lice, Volodimir Zelenski, désignant son visage, répondait: "Ça !".

"C'est une nouvelle tête, ajoutait-il. Je n'ai jamais fait de politique. Je n'ai déçu personne. On s'identifie à moi parce que je suis ouvert, parce que je suis vulnérable, parce que je m'énerve. Je ne cache pas mes émotions, je ne cherche à passer pour ce que je ne suis pas (...) Si j'ignore quelque chose, je le reconnais."

DÉGAGISME

Le "dégagisme" sur lequel il a surfé renvoie à une tendance plus large qui a conduit à l'émergence des contestataires du Mouvement 5 Etoiles en Italie ou même à l'élection de Donald Trump, autre star de la télévision reconvertie en politique.

Mais en Ukraine, le rejet des élites est encore plus vif qu'ailleurs. Selon un sondage Gallup publié ce mois-ci, la cote de confiance du gouvernement sortant n'est que de 9%, un "record" mondial (en 2018, la moyenne planétaire était de 56%). Quant à la corruption, 91% des personnes interrogées parlent d'un phénomène généralisé.

La participation définitive n'est pas encore connue. Mais à 15h00 (12h00 GMT), à cinq heures de la fin des opérations de vote, 45% des inscrits avaient accompli leur devoir électoral, contre 40% à la même heure lors du scrutin de 2014.

Le scrutin était suivi de près dans les chancelleries occidentales, qui ont pris fait et cause pour l'Ukraine dans son conflit avec Moscou. L'hypothèse d'un retour dans le giron russe semble écartée, mais, ignorant tout de Zelenski, elles redoutent d'avoir affaire à une personnalité imprévisible.

Petro Porochenko a été élu en 2014, peu après l'annexion russe de la Crimée et le soulèvement des séparatistes proches de Moscou qui a fait 13.000 morts, un bilan qui continue à s'alourdir.

Pour ses partisans, le chef de l'Etat, qui se rend fréquemment sur le front en tenue camouflage, a su limiter le conflit tout en tenant tête à la Russie. D'autres lui reprochent d'avoir capitulé face à la corruption et à la pauvreté. L'augmentation du prix de l'essence due aux exigences des bailleurs internationaux lui a par ailleurs valu un profond mécontentement.

Volodimir Zelenski a placé la lutte anticorruption en tête de ses priorités et a promis de relancer des pourparlers de paix au point mort avec les séparatistes prorusses qui tiennent la région du Donbass.

Il s'est par ailleurs engagé à respecter les engagements pris vis-à-vis du Fonds monétaire international, qui a octroyé sous conditions plusieurs milliards de dollars à l'Ukraine. (avec Matthias Williams et Natalia Zinets Jean-Philippe Lefief et Henri-Pierre André pour le service français)