Presse: American Airlines réclame 12 milliards d'aide au gouvernement

Washington (awp/afp) - La compagnie aérienne American Airlines a l'intention de réclamer 12 milliards de dollars d'aide au gouvernement pour l'aider à traverser la crise déclenchée par l'épidémie de Covid-19, selon le Wall Street Journal mardi.

Le secteur aérien est l'un des plus touchés par la crise sanitaire mondiale qui a conduit à l'arrêt de la plupart des vols transatlantiques et de nombreux vols nationaux.

Le Congrès a prévu une aide spécifique de 50 milliards de dollars (45 milliards d'euros) à l'industrie sur les deux mille milliards du plan de sauvetage global.

"Nous avons l'intention de soumettre une demande pour obtenir ces fonds et nous sommes confiants dans le fait qu'ils vont nous permettre de traverser cette crise même si le pire des scénarios se réalisait", selon une note, citée par le quotidien économique, et adressée par le directeur général d'American Airlines Doug Parker et son président Robert Isom à leurs équipes.

Ils précisent que la somme réclamée correspond à environ un quart du montant qu'il est prévu d'allouer à toute l'industrie.

Mais cela pourrait avoir comme contrepartie que l'Etat entre au capital du groupe. En effet, des responsables de l'administration Trump ont indiqué qu'ils sont en train d'étudier la possibilité que l'Etat prenne des parts dans les compagnies aériennes dans le cadre du plan de sauvetage.

"En contrepartie de cette aide financière directe, qui est ce que les compagnies réclament, je ne vois pas pourquoi le contribuable américain n'aurait pas le droit à ce qu'on lui rende la monnaie de sa pièce", a déclaré le conseiller économique à la Maison Blanche Larry Kudlow dimanche sur la chaîne Fox News.

afp/al