Presse: Globus veut fermer des filiales et en développer d'autres

Zurich (awp) - Le nouveau président du conseil d'administration de Globus, Vittorio Radice, entend investir fortement dans des filiales et en faire des places de marché. Simultanément, les petits magasins seront fermés, a-t-il déclaré dans des interviews aux dominicaux SonntagsZeitung et NZZ am Sonntag.

Tout cela coûtera des emplois, a admis le président. Ces prochains jours et semaines, des décisions tomberont pour savoir quels seront les emplacements conservés. Quant au nombre d'emplois qui seront perdus, cela n'est pas encore défini.

Le président a indiqué vouloir investir quelque 150 millions d'euros dans l'entreprise. Les grandes marques de luxe devraient contribuer avec un investissement du même ordre de grandeur, ce qui donnera un investissement total de près de 300 millions d'euros.

Au début de la semaine écoulée, Migros, propriétaire jusqu'ici de Globus, avait annoncé la cession du groupe et des immeubles afférents au thaïlandais Central Group et à son partenaire autrichien Signa. Ce dernier possède notamment les chaînes allemandes de magasins Karstadt et Kaufhof. La direction opérationnelle de Globus sera assumée par l'ancien patron de Jelmoli Franco Savastano, qui a été récemment engagé comme vice-directeur de Globus.

