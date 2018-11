Presse: Guy Lachappelle pourrait refuser la présidence de Raiffeisen

Zurich (awp) - La banque coopérative Raiffeisen s'apprête à prendre un nouveau départ: l'assemblée des coopérateurs qui aura lieu samedi prochain va élire Guy Lachappelle au poste de président du conseil d'administration. Son élection ne fait pratiquement aucun doute, a relevé la SonntagsZeitung, mais la question de savoir s'il va l'accepter est posée.

Dans l'environnement du président désigné, on rapporte que ce dernier refuserait une élection à moins de 66%. Or, cette nomination n'est pas incontestée, selon le journal. De fait, la manière dont M. Lachappelle a réglé avec la Banque cantonale de Bâle l'affaire autour du système de boule de neige de la société ASE est très controversée.

La SonntagsZeitung relève que le président désigné souhaite un solide mandat, car il va falloir prendre de dures décisions. En premier lieu, il faudra nommer un nouveau patron du groupe, car l'actuel directeur général Patrick Gisel abandonnera son poste à la fin de l'année. Il faudra aussi changer la plus grande partie de la direction, dont les membres proviennent encore de l'ère Vincenz et il faudra enfin renforcer le conseil d'administration avec de nouveaux membres.

La tâche la plus dure sera de maintenir la cohésion du groupe Raiffeisen, composé de 246 banques indépendantes et d'une centrale. Or, la base grogne. Plus d'un souhaiterait plus d'indépendance, rapporte la SonntagsZeitung. D'un autre côté, l'autorité de surveillance des marchés financiers Finma souhaite elle une centrale solide avec de claires compétences et, idéalement, organisée en société anonyme.

ra/rp