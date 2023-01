Presse: Manor, aux mains de Maus Frères, serait à vendre

Zurich (awp) - Maus Frères chercherait à vendre la chaîne de grands magasins Manor, selon un article de la Handelszeitung se basant sur cinq sources indépendantes. Coop, qui a déjà repris Jumbo, figurerait sur la liste des éventuels acquéreurs, tout comme les grands magasins espagnols El Corte Inglés.

Selon le journal, "Manor est à vendre depuis un certain temps déjà", avant la pandémie, citant un connaisseur du commerce de détail suisse. La vente serait dans la dernière ligne droite et "il est bien possible que nous en entendions parler dès la semaine prochaine", explique une autre source.

Contacté par AWP, Maus Frères a répondu que "nous n'avons pas de commentaire à apporter autre que celui déjà donné par le CEO de Manor dans l'article dans la Handelszeitung". Jérôme Gilg a assuré que l'entreprise n'était pas à vendre: "je peux catégoriquement répondre par la négative; Manor est entre de bonnes mains chez Maus Frères."

Maus Frères souhaiterait se séparer de l'activité de grands magasins, mais conserver les biens immobiliers. Manor, qui a fêté ses 120 ans l'an dernier, compte 59 grands magasins, 27 supermarchés Manor Food et 24 restaurants Manora. Au fil des ans, les affaires se sont assombries, notamment face au géant numérique de la mode Zalando. Les chiffres d'affaires ne sont plus publiés depuis 2017. Longtemps, Manor a affiché des recettes annuelles de près de 2,5 milliards de francs suisses. Elles seraient actuellement inférieures à 2 milliards, selon la Handelszeitung.

Problèmes de concurrence

Le propriétaire genevois de Lacoste, Aigle, Gant et The Kooples notamment, a déjà toiletté son portefeuille ces dernières années, en cédant ainsi les magasins de bricolage Jumbo à Coop en 2021. Le géant bâlois du commerce de détail serait d'ailleurs sur les rangs pour racheter Manor, qui compléterait son offre Coop City. L'emplacement du géant orange de la Bahnhofstrasse à Zurich a sans doute profité de la fermeture du concurrent Manor après un conflit avec son bailleur Swiss Life.

Un rachat par Coop poserait toutefois des questions en termes de concurrence, notamment en matière alimentaire, soulignent des connaisseurs du dossier.

Le journal pointe aussi que la marque Lacoste, à elle seule, a dépassé les 2,5 milliards d'euros de recettes en 2022 et que le directeur général de Maus Frères et président de la marque au crocodile, Thierry Guibert, vise 4 milliards de chiffre d'affaires en 2026. Il compte aussi ouvrir des boutiques à Shanghaï et sur la 5ème avenue à New York. "Des projets qui, au moins dans leur phase initiale, vont engloutir beaucoup d'argent".

