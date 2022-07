Presse: Repower relance le projet de centrale hydraulique à Chlus

Zurich (awp) - Le conseil d'administration de l'énergéticien grison Repower a décidé de relancer le projet de centrale hydraulique à Chlus, a rapporté la NZZ am Sonntag, citant le directeur général Roland Leuenberger. L'entreprise prévoit de consacrer un montant à deux chiffres en millions pour relancer le projet. Au total, l'installation coûterait environ 400 millions de francs suisses. Si tout va bien, la centrale pourrait commencer à produire dès l'an prochain.

Le financement de la réalisation du projet comporte encore beaucoup de points d'interrogation. Il n'est donc pas encore certain que la centrale sera effectivement construite, selon le patron de Repower. Plusieurs conditions sont à respecter, notamment au niveau de la protection de l'environnement. Si ces conditions devaient être trop importantes et coûteuses, l'affaire ne serait plus réalisable.

tv/rp