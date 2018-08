Presse: SIG Combibloc devrait revenir en Bourse en septembre

Zurich (awp) - Le spécialiste des emballages SIG Combibloc devrait faire son retour à la Bourse Suisse en septembre. C'est ce qu'a affirmé l'agence Reuters vendredi, se basant sur une "source informée". Le cas échéant, la capitalisation boursière de l'entreprise serait d'environ 4,5 milliards d'euros.

En mars dernier, la rumeur d'un retour en Bourse de SIG Combibloc avait circulé. A l'époque, il était question de l'automne. Racheté en novembre 2014 par le canadien Onex, l'entreprise de Neuhausen avait été retirée de la Bourse.

Dans une interview à la NZZ mi-juillet, le patron de SIG Combibloc, Rolf Stangl, a confirmé qu'Onex avait chargé au début de cette année quelques banques d'étudier les options pour une cession de cet investissement. Il n'avait pas voulu préciser les motifs qui incitaient Onex à se défaire de SIG Combibloc. Vendredi soir, personne n'était atteignable à Neuhausen pour une réaction.

SIG Combibloc est basé à Neuhausen am Rheinfall, dans le canton de Schaffhouse. C'est le plus gros fabricant mondial d'emballages en carton aseptiques, qui fabrique aussi des machines pour le remplissage de boissons. En 2017, il a produit 33,6 milliards d'emballages en carton avec plus de 5000 collaborateurs, pour un chiffre d'affaires de 1,66 milliard d'euros.

Selon l'article de la NZZ de mi-juillet, SIG Combibloc prévoit une expansion régionale et des investissements dans de nouveaux produits et services. Il veut aussi numériser la production et les services.

