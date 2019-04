Presse: Swiss envisage de supprimer le Zurich-Lugano

Zurich (awp) - Swiss International Airlines envisage de mettre fin à la liaison aérienne entre son hub zurichois et l'aéroport de Lugano-Agno suite à l'ouverture prévue du tunnel de base du Ceneri en 2020. Des discussions "intenses" sont en cours avec la direction des Chemins de fer fédéraux (CFF), affirme Blick dans son édition dominicale.

Du côté de la compagnie à croix blanche, on dit "examiner toutes (les) liaisons à échéance régulière". L'ouverture du tunnel de base du Gothard et la meilleure accessibilité de l'aéroport milanais de Malpensa depuis le canton italophone ont influé sur le comportement de la clientèle. "Depuis l'automne dernier, nous opérons avec des appareils plus petits sur le tronçon Zurich-Lugano".

"Pour le moment, une liaison direct depuis le sud du Tessin à l'aéroport de Zurich n'est pas concrètement prévu", assure un porte-parole de l'ex-régie fédérale, tout en précisant ne pas l'exclure à l'avenir.

La filiale de Lufthansa, qui opère actuellement depuis Zurich - sous les couleurs d'Adria Airways - le seul vol de ligne restant vers l'aéroport tessinois, affirme qu'il lui "tient à coeur de relier les différentes parties du pays à (son) réseau mondial" via sa plateforme zurichoise.

Interrogé par le dominical alémanique, l'exploitant de Lugano-Agno ne croit pas à un départ de Swiss, "un très important client et partenaire" et estime que "la suppression du vol Lugano-Zurich est hors de question".

buc/al