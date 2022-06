Presse: baisse sensible des ventes semestrielles en vue pour Migros

Zurich (awp) - La fédération de coopératives Migros s'achemine vers une sérieuse baisse de son chiffre d'affaires au premier semestre. Selon des informations relayées par la NZZ am Sonntag basées sur un document interne, les ventes du géant orange entre le 1er janvier et le 29 mai ont décliné de 6,6% en rythme annuel à moins de 5,55 milliards de francs suisses.

La baisse rapportée concerne toutes les coopératives du groupe, du Tessin (-19,3%) au Valais et Zurich (-4,4% chacune), la plus importante Aare (-6,1% à 1,27 milliard de francs suisses) s'en tirant à peine mieux que la moyenne. Sollicitée par le dominical alémanique, la direction du détaillant se veut sereine, évoquant une base de comparaison biaisée par une "année record absolue" en 2021.

Les ventes de viande et poisson ont particulièrement reculé (-16,4%) apparemment en raison de la levée des restrictions anti-Covid dans la restauration, ainsi que de la reprise du tourisme d'achat, comme en témoignent les entités proches de la frontière, comme le Tessin, mais aussi Bâle (-9,5%).

Reste à savoir si cette contraction massive du chiffre d'affaires n'est qu'un contre-coup de la crise sanitaire ou une tendance structurelle. La NZZ am Sonntag rappelle que malgré les recettes supplémentaires enregistrées en 2021, la coopérative zurichoise - deuxième de la fédération en termes de chiffre d'affaires - a bouclé l'exercice sur une perte de 85 millions de francs suisses.

Le patron de cette dernière, Jörg Blunchi, s'était par ailleurs distingué en figurant dans le petit groupe de directeurs régionaux partisans du "oui" à la levée de l'interdiction de commercialisation d'alcool, une des marques de fabrique du groupe fondé en 1925 par Gottlieb Duttweiler plébiscitée la semaine dernière par l'ensemble des coopératives.

Il a affiché sa satisfaction au fait que la question de l'alcool ait pu être posée. Et le dominical de souligner qu'aucun concurrent ne renonce de son plein gré aux revenus issus d'une activité aussi lucrative et que le modèle d'affaires des principaux rivaux du géant orange, et même de sa propre filiale à bas coûts Denner, est plus efficient.

buc/al