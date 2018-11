Presse: enquête sur la banque privée PKB en Italie

Zurich (awp) - Les autorités italiennes enquêtent contre la banque privée tessinoise PKB et sa filiale italienne Cassa Lombarda. 18 cadres sont soupçonnés de fraude fiscale et de blanchiment d'argent, a déclaré le procureur Francesco Greco à Milan, a rapporté mercredi soir l'agence Reuters.

Depuis 2015, ces personnes auraient accepté de l'argent noir de clients italiens et l'auraient transféré à PKB. Les managers et la Cassa Lombarda à Milan ont fait l'objet de perquisitions. Selon l'agence, les banques ont confirmé ces perquisitions et souligné qu'elles collaborent totalement avec les autorités.

yr/rp