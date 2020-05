Presse: l'aide pour Swiss dépend ce celle de l'Allemagne pour Lufthansa

Zurich (awp) - Le sort de l'aide de la Confédération promise à Swiss et Edelweiss dépend de ce qui va se décider en Allemagne. La NZZ am Sonntag l'a affirmé. Les contrats entre la Confédération, les banques et Swiss ne sont pas encore signés, selon le dominical qui s'appuie sur les déclarations de Serge Gaillard, le directeur de l'Administration fédérale des finances.

Un accord a été conclu sur les chiffres clés et la négociation des détails se déroule à plein régime, selon M. Gaillard. Ce dernier ne répond pas directement à la question de savoir si l'aide pourrait être remise en question en cas d'insolvabilité du groupe Lufthansa. Il espère cependant qu'un accord sera rapidement trouvé en Allemagne.

Dans une interview à la NZZ de samedi, le directeur général de Swiss, Thomas Klühr, a déclaré qu'un accord entre le gouvernement allemand et Lufthansa ne constitue pas une condition juridique au paquet d'aide pour Swiss. Cela n'a jamais été l'objet de discussion avec la Confédération, a-t-il affirmé.

La NZZ am Sonntag rétorque que ces déclarations peignent la réalité sous un jour trop optimiste.

