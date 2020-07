Presse: le fabricant de chaussures On veut entrer en Bourse

Zurich (awp) - L'entreprise zurichoise On, dans laquelle Roger Federer détient une participation, prévoit d'entrer en Bourse. Plusieurs sources proches de l'entreprise qui fabrique des chaussures l'ont confirmé à la NZZ am Sonntag. Le fait que la société a mis au concours un poste de spécialiste des finances avec connaissances des normes IFRS vient étayer cela. Contactée par le dominical, On n'a pas voulu commenter.

L'entrée en Bourse pourrait intervenir à l'été ou à l'automne de l'année prochaine. Ce serait le moment idéal, selon Andreas Neumann, directeur marché des actions à la Banque cantonale de Zurich. Les entreprises actives dans les logiciels et le gaming ainsi que celles des biens de consommation et de l'immobilier sont très appréciées actuellement en raison de la stabilité de leur modèle d'affaires, selon cet expert.

L'entrée en Bourse d'On constituerait une grosse affaire. Selon les récentes informations tirées du Registre du commerce, la valeur d'On est de près de 2 milliards de francs suisses. La société a réalisé une augmentation de capital en février dernier et l'action a été écoulée à 8884 francs suisses. 217'000 actions sont en circulation.

La somme de 2 milliards de francs suisses ne reflète pas la valeur actuelle de la société. Ce sont plutôt ses énormes plans de croissance qui le justifient. Comme l'entreprise est privée, on ne connait pas ses chiffres. Ce qui est confirmé, c'est que On dégage des bénéfices.

Les ambitions de croissance d'On sont connues. D'ici la fin de l'année, l'effectif doit passer de 560 actuellement à 700. 44 emplois dans sept pays sont mis au concours.

Le cas échéant, la mise en Bourse d'On la rendrait encore plus connue. La société appartient à ses trois fondateurs et à des investisseurs privés, dont Roger Federer. Ce dernier a annoncé qu'il avait pris une participation dans On l'automne dernier. Il est depuis un ambassadeur de la marque.

Au début de la semaine passée, On et Federer ont présenté un nouveau modèle, la chaussure blanche "The Roger", fabriquée à un nombre limité de 1000 paires et vendue au prix de 310 francs suisses. Pour l'acheter, il fallait participer à un tirage au sort sur la page internet de l'entreprise.

mk/rp