Presse: le gourverneur de la Banque de France attaqué à Bâle en juin

Zurich (awp/afp) - Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a été attaqué au marteau fin juin à Bâle, en Suisse, affirme mercredi la Tribune de Genève.

Contactée par l'AFP, la Banque de France a confirmé un "incident isolé" mais "sans aucune conséquence". Elle précise que le patron de la Banque de France va bien.

Selon le quotidien suisse, l'attaque s'est produite le 26 juin, à proximité de la Banque des règlements internationaux (BRI), dont M. Villeroy de Galhau est également le président et dont le siège se trouve dans la ville rhénane.

"Vers 18H30, François Villeroy de Galhau traversait la place centrale de la gare lorsqu'un homme s'est approché de lui par derrière et l'a frappé à la tête avec un marteau", affirme la Tribune de Genève, soulignant néanmoins qu'il n'était pas encore clairement établi que le suspect visait bien M. Villeroy de Galhau.

Le Français s'est alors retrouvé à terre mais grâce à "l'intervention courageuse de passants et passantes, la police a pu arrêter le suspect, un Suisse de 39 ans", selon le quotidien.

Au lendemain de l'attaque, le ministère public de la ville de Bâle avait indiqué qu'un homme plutôt âgé avait été attaqué à coups de marteau, mais n'avait pas dévoilé son identité.

Selon une décision intermédiaire d'un tribunal cantonal, dont la Tribune de Genève a obtenu une copie, l'attaque présente "les caractéristiques d'un attentat" mais pourrait aussi avoir une motivation politique ou idéologique.

Plus de trois mois après l'agression, le Ministère public de Bâle-Ville ne donne toutefois aucune autre information sur l'affaire, invoquant notamment le secret de l'instruction. Il confirme cependant qu'il enquête sur des soupçons de tentative d'homicide volontaire.

La Cour n'exclut pas non plus le fait que l'auteur présumé des faits souffre probablement d'une "maladie psychique", explique encore le quotidien, affirmant notamment que lors des interrogatoires, le suspect s'est comporté de manière étrange et semblait très distrait.

Contactée par l'AFP, la BRI n'a réagi dans l'immédiat.

