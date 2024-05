Genève (awp) - L'ancien Premier ministre géorgien Bidzina Ivanishvili réclame environ 200 millions de francs suisses à feu Credit Suisse devant le tribunal civil de Genève, selon les informations publiées vendredi par le portail Gotham City.

Après Singapour et les Bermudes, il s'agirait de la troisième assignation en justice de la banque déchue pour avoir fait subir au milliardaire d'importantes pertes à la suite de fraudes dans la gestion de sa fortune.

Un document anonymisé envoyé à l'agence AWP par la Cour de justice de Genève indique que M. Ivanishvili aurait déposé le 10 janvier dernier une demande visant à réclamer au total près de 200 millions de francs suisses aux titres de commissions, dommages et rétrocessions à l'ex-fleuron bancaire helvétique, racheté en mars 2023 par UBS.

Consulté par l'agence AWP, UBS n'a pas souhaité commenter ces informations.

En 2005, l'ex-premier ministre géorgien avait confié à Credit Suisse 1,1 milliard de dollars, dont une partie avait été détournée par le conseiller de la banque Patrice Lescaudron. Ce dernier, licencié puis condamné à Genève en 2018 à cinq ans d'emprisonnement, a mis fin à ses jours en 2020.

M. Ivanishvili a déjà été vainqueur devant la justice face à Credit Suisse. En mai 2023, le Tribunal de commerce international de Singapour avait tranché en faveur du milliardaire, condamnant la banque à lui verser 742,7 millions de dollars pour dommages et intérêts. Un an plus tôt, c'est un tribunal aux Bermudes qui a fait de même pour un total de 600 millions de dollars de dédommagements.

