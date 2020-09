Presse: le suédois PolyPeptide Group prévoirait une IPO sur SIX

Zurich (awp) - Le fournisseur suédois de l'industrie pharma PolyPeptide Group se prépare à réaliser une entrée en Bourse (IPO) à la Bourse suisse SIX. C'est du moins ce qu'a rapporté l'agence Reuters mardi soir, s'appuyant sur une source proche du dossier.

Le cas échéant, cette IPO pourrait permettre à l'entreprise suédoise de lever quelque 500 millions de francs suisses, pour le financement de sa croissance future. Selon des sources proches du dossier, la société, une propriété familiale, vaudrait alors quelque 1,5 milliard de francs suisses. L'IPO aurait lieu l'année prochaine.

PolyPeptide Group développe et produit des peptides pour les entreprises pharma, biotech, de diagnostic et cosmétiques avec plus de 850 collaborateurs. En 2017, elle avait repris les activités peptides de Lonza.

