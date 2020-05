Presse: les petites filiales de Globus courtisées

Zurich (awp) - Les quelque 35 petites filiales de Globus sont courtisées par de potentiels acheteurs, notamment par les groupes d'habillement PKZ et Pearl Lady Fashion (Street One, Fidelio, FashionVestis.com), a affirmé le journal Handelszeitung dans son édition à paraître jeudi.

Les deux groupes ont confirmé leur intérêt au journal alémanique. L'ex-patron des grands magasins Globus, Thomas Herbert, serait également dans la course, mais ce dernier n'était pas joignable pour un commentaire.

La cession des 35 filiales, ou du moins une partie, devrait être réalisée dans les prochains deux mois.

Alors que la vente de l'enseigne par Migros aux groupes autrichien Signa et thaïlandais Central Group a été finalisée il y a deux semaines, les nouveaux propriétaires veulent se concentrer sur les six à huit succursales les plus importantes.

