Presse: livre d'ordres pour l'IPO d'Aluflexpack entièrement couvert

Zurich (awp) - Le projet d'introduction en Bourse (IPO) du fabricant d'emballages Aluflexpack suscite apparemment un intérêt nourri auprès des investisseurs. Le livre d'ordres ainsi que l'option de surallocation sont entièrement couverts, assure l'agence Reuters jeudi, citant des sources bancaires en lien avec la transaction.

L'entreprise helvético-croate espère récolter jusqu'à 150 millions d'euros avec son entrée sur SIX. Le prix d'émission devrait se situer entre 20 et 26 francs suisses, et le premier jour de négoce a été fixé au 28 juin.

Dans le cadre de l'opération, le propriétaire d'Aluflexpack, le groupe industriel argovien Montana Tech Components a l'intention de se retirer partiellement.

