Presse: toutes les actions de SIG Combibloc ont déjà trouvé preneur

Zurich (awp) - Toutes les actions proposées dans le cadre du retour en Bourse de SIG Combibloc ont apparemment déjà été souscrites. Selon des sources proches du consortium bancaire chargé de l'opération citées par l'agence Reuters, l'ensemble des actions nouvellement émises, ainsi que celles faisant l'objet d'une option de surallocation (greenshoe) ont trouvé preneur.

Le spécialiste schaffhousois des emballages alimentaires a prévu de faire son retour sur SIX le 28 septembre après onze ans d'absence. Il s'agit de la plus importante introduction en Bourse sur SIX cette année.

L'offre comprend près 113 millions de nouvelles actions, en plus des 27 millions existantes. La fourchette de prix a été fixée entre 10,50 et 13,50 francs suisses l'unité, ce qui correspond à un volume de placement d'environ 1,5 milliard de francs suisses et une capitalisation boursière de 3,4 à 4,1 milliards.

En cas de plein exercice de l'option de surallocation - 21 millions d'actions existantes - le flottant devrait se monter 49,1% après l'opération. Dans tous les cas, le propriétaire actuel, la société canadienne de capital-investissement Onex, gardera une majorité de contrôle.

hr/jb/buc/lk