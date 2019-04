Pression fiscale, la France toujours au sommet 1 11/04/2019 | 11:50 Envoyer par e-mail :

L'OCDE a publié sa dernière étude sur la charge fiscale qui pèse sur les ménages des économies qui font partie de l'organisation. "En 2018, l'impôt sur le revenu et les cotisations de sécurité sociale ont légèrement reculé pour le travailleur moyen dans les pays de l'OCDE, sous l'effet de grandes réformes lancées par une poignée de pays", indique l'OCDE, qui a mis à disposition l'outil interactif qui figure en bas de page. L'organisation raisonne à partir de la notion de "coin fiscal", qui correspond au total des impôts sur les coûts de main‑d'œuvre payés par les salariés et les employeurs, diminué des prestations familiales, exprimé en pourcentage des coûts de main‑d'œuvre pour l'employeur. Ce métrique ressortait à 36,1% en 2018, soit une baisse de 0,16 point de pourcentage par rapport à 2017. Il recule pour la quatrième fois d'affilée, sous l'impulsion de l'Estonie, des États-Unis, de la Hongrie et la Belgique. Toutefois, dans près des deuxt-iers de l'OCDE, la tendance était à la hausse. La France est à l'équilibre. Les quatre pays où la baisse était la plus forte ont bénéficié de réformes de grande ampleur (IR en Estonie et aux États-Unis), baisse des cotisations patronales de sécurité sociale en Hongrie et Belgique.



Pour les travailleurs célibataires sans enfant rémunérés au salaire moyen dans leur pays, les coins fiscaux les plus élevés sont : En Belgique : 52,7%

En Allemagne : 49.5%

En Italie : 47,9%

En Autriche : 47,6%

En France 47,6%

Pour les ménages avec deux enfants et un seul apporteur de revenu rémunéré au salaire moyen, le coin fiscal le plus élevé est celui de la France. L'outil qui suite permet de déterminer et de comparer la pression fiscale.







Il est aussi possible d'accéder à la totalité de l'étude, qui plus est en français.





