Pret A Manger renoue avec les embauches et les ouvertures

Londres (awp/afp) - La chaîne britannique de restauration rapide Pret A Manger, qui avait taillé dans ses effectifs et fermé des magasins au plus fort de la pandémie, a annoncé mercredi son intention d'embaucher 3000 personnes et d'ouvrir 200 magasins ces deux prochaines années.

"La reprise de Pret s'est accélérée le mois dernier, avec des ventes qui approchent les niveaux pré-pandémie, le retour des bénéfices et une grande campagne de recrutement en cours", a annoncé l'entreprise dans un communiqué.

Le nombre d'employés a déjà augmenté de 28% depuis le début de l'année et la chaîne compte désormais 8000 salariés, dont 6000 au Royaume-Uni, pour 550 boutiques. Outre le Royaume-Uni, elle est présente en France, aux Etats-Unis, à Dubaï et à Hong Kong.

L'enseigne prévoit d'embaucher encore au moins 3000 personnes d'ici fin 2023 et de se lancer sur cinq nouveaux marchés, compensant ainsi les licenciements de l'été 2020, au plus fort de la pandémie.

Elle a aussi annoncé la semaine dernière une hausse salariale "d'au moins 5%" au Royaume-Uni, où elle compte ouvrir plus de 200 nouvelles boutiques.

A cause de la pandémie, les ventes du groupe avaient dévissé de 58% en 2020 à 299 millions de livres, pour une perte avant impôts atteignant 256,5 millions de livres.

Après l'échec de sa stratégie visant à "suivre les gratte-ciels" des quartiers d'affaires --ceux-ci ayant été désertés pendant les confinements et avec le développement du télétravail-- l'enseigne a changé de paradigme et veut rééquilibrer son implantation, notamment "dans les régions et les banlieues".

"Nous avons effectué l'an dernier plus de changements qu'en 30 ans d'existence", a fait valoir le directeur général Pano Christou, cité dans le communiqué. "Cela a été deux années incroyablement difficiles, mais nous avons une opportunité devant nous."

Ces annonces s'inscrivent dans un plan visant à doubler l'activité du groupe en cinq ans, financé à hauteur de 100 millions de livres par son propriétaire JAB Holding et son fondateur Sinclair Beecham, après 185 millions de livres déjà mis sur la table pour aider l'enseigne à traverser la crise.

