Bourse de Paris : Prêts pour le 'rally' de fin d'année ?

La séance avait de quoi décoiffer jusqu'à Donald Trump à Wall Street hier, notamment grâce aux valeurs de croissance, puisque le Nasdaq a clôturé sur un gain de plus de 3% pour repasser le cap symbolique des 7 200 points. Le Président américain, désormais confronté à une Chambre des représentants dominée par les Démocrates, s'est vengé sur Jeff Sessions. Le ministre de la justice ("procureur général") est remplacé par son directeur de cabinet, Matthew Whitaker. Quel est le rapport entre Sessions et la Bourse me direz-vous ? Il y en a au moins un : les actions liées à l'industrie du cannabis ont pris la pente ascendante hier, car le procureur général sortant est un farouche opposant à la légalisation de la marijuana aux Etats-Unis.



Les temps forts économiques du jour

Les principaux changements de recommandations

Plus sérieusement, les investisseurs, sur la défensive après une rentrée très compliquée sur les marchés actions, semblent reprendre des positions longues, pour ne pas rater un éventuel rebond de fin d'année. Un regain d'optimisme souvent contagieux. Les prochaines séances nous diront si le phénomène s'auto-alimente. Statistiquement, novembre et décembre sont des mois positifs pour les actions et l'issue, sans grande surprise, des "Midterms" aux Etats-Unis contribue à apaiser le climat. En Europe, l'actualité sur le Brexit, sur courant alternatif, revient en force avec des informations concordantes selon lesquelles Theresa May a soumis un projet de texte à ses ministres, laissant penser qu'une position sera bientôt arrêtée. AstraZeneca et Deutsche Telekom en Europe et Walt Disney aux Etats-Unis sont les plus grosses capitalisations à présenter leurs trimestriels. En France, Société Générale Eurazeo et Rubis sont aussi de la partie.Au programme du jour, l'emploi en Suisse (7h45), les balances commerciales pour l'Allemagne (8h00) et la France (8h45), puis le Bulletin économique de la BCE (10h00) et les prévisions économiques mises à jour de la Commission européenne (11h00). Aux Etats-Unis, les inscriptions hebdomadaires au chômage (14h30, consensus 214 000) permettront de patienter jusqu'à 20h00 et la décision de la Fed sur ses taux (consensus statu quo).L'euro a finalement baissé hier et reste dans le rouge face au billet vert ce matin, à 1,1429 USD. L'once d'or pâtit du retour de l'appétit pour le risque, à 1 223 USD. Le pétrole est stable, à 72 USD pour le Brent et 61,70 USD pour le WTI. Le taux de l'emprunt d'état américain à 10 ans recule légèrement à 3,23%, après sa poussée de la veille.