Bâle (awp) - Le fournisseur de l'industrie dentaire Straumann publie jeudi 28 avril ses résultats au premier trimestre 2022. Six analystes se sont pliés pour AWP à l'exercice des prévisions:

T1 2022E (en mio CHF) fourchette AWP fourchette T1 2021A estimations chiffre d'affaires 535,6 527,5 - 541,0 469,8 5 - EMEA 235,6 229,1 - 241,0 214,3 5 - Amérique du Nord 159,3 155,0 - 163,0 138,0 5 - Asie/Pacifique 108,8 104,0 - 112,3 92,3 5 - Amérique latine 33,2 30,0 - 36,7 25,2 5 (en %) croissance organique 14,8 12,0 - 17,0 34,0 6

FOCUS: la tendance positive de l'an dernier devrait se poursuivre pour Straumann. Les analystes prévoient pour le premier trimestre 2022 une croissance organique à un taux à deux chiffres, et ce malgré une progression de 34% au premier trimestre 2021, ce qui place la barre très haut.

La croissance devrait avoir été particulièrement dynamique en Amérique du Nord, dans la région Asie-Pacifique ainsi qu'en Amérique latine, tandis qu'une progression plus modérée est attendue pour l'Europe, poids lourd en termes de ventes. Le niveau élevé de l'inflation de devrait pas encore avoir eu d'impact sur le flux de patients dans les cliniques dentaires.

OBJECTIF: pour l'exercice en cours, la société bâloise prévoit une croissance organique à deux chiffres dans le bas de la fourchette et une marge d'environ 26%. L'entreprise est cependant connue pour ses objectifs conservateurs. D'ici à 2030, Straumann vise un chiffre d'affaires de 5 milliards de francs suisses par an.

Ces prochains temps, la hausse des prix de l'énergie et de l'alimentation pourrait se traduire par une diminution du flux de patients dans les cliniques dentaires, a indiqué fin mars au journal "Finanz und Wirtschaft" Guillaume Daniellot, directeur général. "Au cours des deux années de crise du coronavirus, nous avons cependant constaté que les implants dentaires étaient devenu l'étalon-or des prothèses dentaires. De plus, nous sommes aujourd'hui mieux armés pour amortir les périodes difficiles que pendant la crise financière de 2008 à 2010".

Enfin, l'entreprise entend investir ces prochaines années 300 millions de francs suisses dans ses sites d'Arlesheim, Shanghai et Mansfield (Etats-Unis). Malgré tout, le dividende devrait continuer de croître en termes absolus.

POUR MÉMOIRE: comme pour beaucoup d'entreprises, les affaires de Straumann sont touchées par la guerre en Ukraine. L'Ukraine et la Russie représentent au total 4% des volumes de la société. Tous les investissements en Russie ont été reportés et les activités de promotion et de vente ont été réduites au minimum, a indiqué le directeur général.

En 2021, Straumann a réalisé un chiffre d'affaires de 2,02 milliards de francs suisses pour un bénéfice net de 399 millions, soit un nouveau record.

COURS DE L'ACTION: la semaine dernière, le titre Straumann a été l'objet d'un fractionnement dans un rapport de 1 à 10. Ajusté de cette opération, le cours a reculé de près de 40% depuis le début de l'année. L'ascension observée en 2021 a connu une fin abrupte et le cours actuel est comparable à celui d'il y a une année.

