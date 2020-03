Prévisions de croissance rabotées pour la Suisse (consensus KOF)

Zurich (awp) - Les économistes interrogés par le Centre de recherches conjoncturelles (KOF) révisent à leur tour leurs prévisions de croissance pour 2020 et 2021. Cette année, le produit intérieur brut (PIB) de la Suisse devrait fléchir de 0,2%, alors qu'une hausse de 1,3% était encore attendue lors du sondage effectué en décembre.

Reflet de la propagation du nouveau coronavirus et des mesures mises en oeuvre pour lutter contre la pandémie, les 12 économistes interrogés entre le 3 et le 17 mars dernier, se montrent sans surprise nettement plus pessimistes qu'en décembre. Cette année, les investissements devraient reculer de 0,6%, alors qu'ils étaient attendus en hausse de 0,7% en décembre dernier.

Les investissements dans les biens d'équipements devraient se contracter de 1%, alors qu'une progression de 0,9% était envisagée en décembre 2019. Ceux dans la construction devraient stagner (+0,3% en décembre). Les exportations devraient quant à elles fléchir en termes réels de 0,9% en 2020.

L'inflation devrait rester modérée, les prix à la consommation étant attendus en hausse de 0,2%, contre 0,4% en décembre. Sur le front de l'emploi, le taux de chômage devrait s'afficher à 2,7%, contre 2,6% escompté il y a trois mois.

L'an prochain, le PIB de la Suisse devrait afficher un rebond de 1,3%, à la faveur notamment d'une reprise des investissements, ceux étant anticipés en hausse de 1,3%, et des exportations, lesquelles devraient progresser de 3,3%. Le taux de chômage devrait lui progresser à 1,8%.

Les économistes interrogés par le KOF ont aussi revu leurs anticipations quant à l'évolution du franc par rapport à l'euro et au dollar américain. D'ici trois mois, l'euro devrait noter à 1,06 franc pour remonter à 1,08 franc dans douze mois. En juin, le dollar devrait valoir 0,99 franc, pour se replier à 0,94 franc neuf mois plus tard.

L'indice élargi de la Bourse suisse, le Swiss Performance Index (SPI), devrait avoisiner en juin les 10'700 points et les 11'000 points en mars 2021. Mardi vers 09h30, cet indicateur notait à quelque 10'276 points (+2,87%).