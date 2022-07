L'association prévoit que la récolte de colza d'hiver 2022 de l'Allemagne augmentera de 8,2 % par rapport à la récolte de l'été dernier, pour atteindre 3,77 millions de tonnes.

Dans ses précédentes prévisions en juin, l'association avait estimé la récolte de blé 2022 de l'Allemagne à 22,65 millions de tonnes et la récolte de colza d'hiver à 3,78 millions de tonnes.

Mais un temps sec et chaud plus tôt dans l'été avait causé un certain stress aux céréales allemandes, a déclaré l'association.