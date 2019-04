Prévisions du jour jeudi 11 avril

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 07:00 Barry Callebaut: résultats S1 07:00 Poenina: résultats 2018 07:00 Romande Energie: résultats 2018 09:15 CS: CP prévoyance professionnelle privée, Zurich 09:15 UBS: CP l'avenir de l'Europe, une récession menace-t-elle?, Zurich 10:00 Barry Callebaut: CP S1, Zurich 11:00 Romande Energie: CPB 2018, Lausanne 13:00 Swiss: statistiques mars 09:30 Fundamenta: as. g., Zurich 10:00 Hiag Immobilien: as. g., Biberist 10:00 Orior: as. g., Dübendorf 10:30 Schweiter: as. g., Horgen 14:30 Nestlé: as. g., Lausanne 14:30 SIG Combibloc: as. g., Schaffhouse 16:00 Emmi: as. g., Lucerne 16:00 Kardex: as. g., Zurich INTERNATIONAL FRANCE - Inflation mars (définitif) (08H45) FMI - Conférence de presse du Président de la Banque mondiale avant les réunions de printemps avec le FMI (14H45) - Conférence de presse de Christine Lagarde, directrice générale du FMI AIE - Publication du rapport mensuel sur le pétrole OMC - Discours du directeur de l'OMC Roberto Azevedo lors d'une conférence internationale sur le commerce (18H30) ALLEMAGNE - Inflation mars (définitif) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp