Prévisions du jour jeudi 1er novembre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 07:00 Credit Suisse: résultats T3 07:00 Molecular Partners: Management Statement T3 07:00 Swiss Re: résultats 9 mois (CC 08:30) 07:00 Vontobel: masse sous gestion clientèle T3 07:15 Swisscom: résultats 9 mois (CC 09:00) 07:45 Seco: climat de consommation (sondage octobre) 09:15 OFS: prix à la consommation CPI octobre 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat octobre 10:15 Credit Suisse: CP T3, Zurich 10:00 Aryzta: as. g. (augmentation de capital), Dübendorf 11:00 Seco/Banque mondiale: présentation du rapport "Changing Nature of Work", Berne - NZZ Real Estate Days 2018 (y. c. 2.11), Interlaken - SIX: passage du Libor au Saron, êtes-vous prêts? INTERNATIONAL FRANCE - Comité des constructeurs français d'automobiles (CCFA): chiffres des immatriculations de voitures particulières neuves pour la France en octobre (06H00) JAPON - Ventes de véhicules neufs en octobre (06H00) GB - Décision de politique monétaire de la Banque d'Angleterre, publication des minutes correspondantes et du rapport trimestriel sur l'inflation (13H00) CHINE - PMI Caixin manufacturier octobre (02H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

