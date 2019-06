Prévisions du jour jeudi 27 juin

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:30 Carlo Gavazzi: résultats 2018/19 08:45 Carlo Gavazzi: CPB 2018/19, Zurich 09:00 BNS: les banques en Suisse en 2018 10:00 Ombudsman des banques: CP annuelle, Zurich 10:00 Fédération horlogère: as. g., Fribourg 10:00 Lem: as. g., Fribourg 08:30 Banque Privée Ed. de Rothschild: petit déjeuner de presse "transition énergétique et placements", Zurich - Union patronale suisse: journée des employeurs, Lugano - Tornos: Intelligent Manufacturing Conference 2019, Rottweil INTERNATIONAL USA - PIB au 1er trimestre (3e estimation) (14H30) - Promesses de ventes de logements mai ALLEMAGNE - Inflation juin (provisoire) ITALIE - Confiance des consommateurs et des entreprises juin (10H00) AUTRICHE - Note trimestrielle de conjoncture (12H00) ESPAGNE - Inflation juin (1ère estimation) (09H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp