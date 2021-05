Prévisions du jour jeudi 27 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 07:00 Swiss Life: compte d'exploitation LPP 2020 (CC 10:00) 08:00 AFD: commerce extérieur/exportations horlogères avril 08:30 OFS: baromètre de l'emploi au T1 08:30 OFS: estimation trimestrielle de l'évolution des salaires nominaux 10:00 Interpharma/Santésuisse: CP prix des médicaments en comparaison avec l'étranger, Berne 10:00 Swico: la Suisse doit agir, 10 points pour la numérisation - SGS: journées des investisseurs (et 28.05, en ligne) 15:00 Spice Private: as. g. - EEII: as. g. - Peach Property: as. g. INTERNATIONAL USA - Commandes de biens durables avril (14H30) - Demandes hebdomadaires d'allocations chômage (14H30) - PIB au 1er trimestre (2ème estimation) (14H30) - Promesses de ventes de logements avril (16H00) ALLEMAGNE - Indice GFK du moral des consommateurs (08H00) ITALIE - Confiance des entreprises et des consommateurs mai (11H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

