Prévisions du jour jeudi 31 octobre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 07:00 Geberit: résultats T3 (CC 09:00) 07:00 Molecular Partners: rapport intermédiaire T3 07:00 Swiss Re: chiffres clés 9 mois (CC 08:30) 07:15 Swisscom: résultats T3 (CC 09:00) 07:25 BNS: résultats T3 09:15 UBS: CP présentation d'une étude sur la prévoyance et la propriété d'appartement, Zurich 16:30 BNS: alloc. Thomas Jordan, possibilités et limites de la politique monétaire, Berne 18:00 Pargesa: résultats T3 18:00 The Native: résultats S1 - NZZ: journées de l'immobilier (y. c. 1.11), Interlaken INTERNATIONAL FRANCE - Inflation octobre (provisoire) (08H45) UE - BCE: passation de pouvoir entre Mario Draghi et Christine Lagarde à la présidence de l'institut - Zone euro: chômage septembre (10H00) - Zone euro: inflation octobre (1ère estimation) (10H00) - Zone euro: croissance au 3e trimestre (1ère estimation) (11H00) USA - Dépenses et revenus des ménages (13H30) - Inflation septembre (13H30) - Indice d'activité de la région de Chicago (15H45) JAPON - Banque du Japon: décision de politique monétaire et publication d'un rapport trimestriel - Production industrielle septembre (00H50) ITALIE - Chômage septembre (10H00) - PIB au 3e trimestre (1ère estimation)(12H00) ESPAGNE - PIB au troisième trimestre (1ère estimation) (09H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp