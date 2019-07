Prévisions du jour lundi 1er juillet

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 08:30 OFS: chiffres d'affaires du commerce de détail mai 09:30 Indice PMI des directeurs d'achat juin INTERNATIONAL UE - BCE: publication de l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3 en zone euro (10H00) OPEP - Réunion semestrielle des producteurs de pétrole de l'Opep et de la Russie (jusqu'au 2) USA - Indice d'activité manufacturière ISM juin (16H00) ALLEMAGNE - Chômage juin JAPON - Enquête Tankan de la Banque du Japon (confiance des entrepreneurs) (01H50) - Ventes de véhicules neufs juin (07H00) AUTRICHE - Chômage juin (10H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp