Prévisions du jour mardi 15 novembre

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée: SUISSE 08:30 OFS: indice des prix de l'immobilier au T3 10:00 KOF: CP prévisions de dépenses pour la santé, Zurich 10:00 USS: CP sur les salaires, Berne 14:00 OFS: statistiques d'hébergement octobre (1ère estimation) 22:30 Alcon: résultats T3 INTERNATIONAL FRANCE - Chômage au sens du BIT au 3ème trimestre (07H30) - Ventes de logements neufs au 3ème trimestre (08H45) - Inflation octobre (définitif) (08H45) UE Zone euro: PIB au 3ème trimestre (2ème estimation) (11H00) AIE - Rapport mensuel sur le pétrole (10H00) G20 - Sommet des chefs d'Etat du G20 (jusqu'au 16) USA - Activité manufacturière de la région de New York (Empire State/Fed) novembre (14H30) - Indice des prix de gros PPI (14H30) ALLEMAGNE - Baromètre mensuel ZEW du moral des investisseurs (11H00) JAPON - PIB au 3ème trimestre (1ère estimation) (00H50) - Production industrielle septembre (2ème estimation) (05H30) GB - Emploi et chômage septembre (08H00) ESPAGNE - Inflation octobre (définitif) (09H00) CHINE - Ventes de détail, production industrielle, investissement en capital fixe et chômage octobre (03H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude. awp

© AWP 2022