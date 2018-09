Prévisions du jour mardi 18 septembre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:15 Crealogix: résultats 2017/18 07:00 SHL: résultats S1 09:15 Credit Suisse: CP prévisions salaires et économie 2019, Zurich INTERNATIONAL UE - Les ministres des Affaires européennes des 28 se réunissent à Bruxelles pour un Conseil des Affaires générales, où ils débattront notamment du budget de l'UE pour 2021-2027 et de la procédure en cours sur l'état de droit en Pologne. Conférence de presse prévue à 17h30. - La Chambre de commerce de l'Union européenne (UE) à Pékin publie son rapport annuel sur le climat des affaires en Chine, son évaluation des réformes en cours et ses recommandations (04H30) - Les ministres des Affaires européennes des pays de l'UE se réunissent à Bruxelles pour faire un point sur les difficiles négociations du Brexit, en présence du négociateur en chef des 27 Michel Barnier. Conférence de presse à l'issue (pas d'horaire à ce stade) (18H00) FMI - Visite d'une mission du FMI en Ukraine ITALIE - Commandes à l'industrie en juin-juillet (10H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

