Prévisions du jour mardi 2 octobre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 10:00 Belimo: journée des investisseurs - Sika: journée des investisseurs (jus. 03.10) INTERNATIONAL UE - Réunion des ministres des Finances de l'UE OMC - Placé sous le thème principal "Le commerce en 2030", le forum public 2018 de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) examinera les sous-thèmes suivants: commerce durable, commerce fondé sur la technologie et système commercial plus inclusif ALLEMAGNE VDA: immatriculations de voitures neuves de septembre (12H00) ESPAGNE - Données mensuelles sur les demandeurs d'emploi (gouvernerment) (09H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp