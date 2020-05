Prévisions du jour mardi 5 mai

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:45 Oerlikon: résultats T1 (CC 14:00) 07:00 Adecco: résultats T1 (CC 11:00) 07:00 Aluflexpack: chiffre d'affaires T1 07:00 PSP Swiss Property: résultats T1 (CC 10:30) 07:00 SIG Combibloc: résultats T1 07:45 Seco: climat de consommation (sondage avril) 08:30 OFS: inflation CPI avril 09:00 KOF: sondage conjoncturel avril (avec CP) - BC de Genève: as. g. - Kühne + Nagel: as. g. - Swissquote: as. g. INTERNATIONAL BCE - La Cour constitutionnelle fédérale rend son arrêt sur le programme controversé "QE" de rachats d'actifs de la BCE (10H00) USA - Balance commerciale mars (14H30) - Activité dans les services ISM avril (16H00) ALLEMAGNE - Conférence en ligne de la Banque fédérale allemande sur l'impact de l'épidémie du coronavirus sur les banques en Allemagne (11H45) GB - Indices PMI avril (définitif) (09H00) CANADA - Balance commerciale mars (14H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp