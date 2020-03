Prévisions du jour mercredi 18 mars

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:30 BFW: résultats 2019 07:00 BKW: résultats 2019 07:00 Evolva: résultats 2019 10:00 BKW: CPB 2019 (en ligne) 08:30 Cifi: CP en ligne tendances, faits et prévisions pour le marché de l'immobilier, Zurich INTERNATIONAL FRANCE - Association des constructeurs européens d'automobiles (ACEA): immatriculations de voitures neuves dans l'UE février (08H00) UE - Relation post-Brexit: deuxième round de négociations entre l'UE et Londres sur la future relation (jusqu'au 20) - Vidéoconférence des ministres européens des transports sur le coronavirus (10H00) USA - Mises en chantier de logements février (14H30) - Stocks hebdomadaires de pétrole (16H30) - Conférence de presse du président de la Fed Jerome Powell (19H30) JAPON - Commerce extérieur février (00H50) ITALIE - Commandes et chiffre d'affaires de l'industrie janvier (10H00) CANADA - Inflation février (13H30) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp