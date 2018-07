Prévisions du jour mercredi 25 juillet

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:00 Bucher: résultats S1 (CC 10:00) 06:00 Sulzer: résultats S1 (CC 09:00) 06:15 Bobst: résultats S1 (CC 10:30) 06:30 HBM: résultats T1 06:30 Lonza: résultats S1 (CC 14:30) 07:00 Calida: résultats S1 07:00 Clariant: résultats S1 (CC 15:00) 07:00 EFG International: résultats S1 07:30 Valora: résultats S1 07:00 BC du Valais: résultats S1 08:15 Valora: CP S1, Zurich 09:30 EFG International: CP S1, Zurich 10:00 CS-CFA indice juillet 10:30 Lonza: CP S1, Bâle 18:00 Banque Profil de Gestion: résultats S1 INTERNATIONAL FRANCE - Indices de prix de production et d'importation de l'industrie juin 2018 - Insee (08H45) - Résultats du 2e trimestre 2018 du nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle Emploi (12H00) UE - Le président de la Commission européenne Jean-Claude Juncker en visite à Washington pour rencontrer le président américain Donald Trump, avec l'objectif de désamorcer le conflit commercial entre l'UE et les Etats-Unis - BCE: publication de l'évolution des crédits au secteur privé et de la masse monétaire M3 en zone euro (10H00) OMC - Conférence de presse du directeur général de l'Organisation mondiale du commerce (OMC), Roberto Azevedo, alors que les tensions commerciales entre les grandes puissances mondiales semblent loin de prendre fin (17H00) USA - Ventes de logements neufs - juin (16H00) - Niveau hebdomadaire des stocks de pétrole (16H30) ALLEMAGNE - Baromètre Ifo du moral des entrepreneurs pour le mois de juillet (10H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp