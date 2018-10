Prévisions du jour mercredi 31 octobre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 06:30 Rieter: Trading Update (CC 09:00) 07:00 Clariant: chiffre d'affaires/Ebitda 9 mois 07:25 BNS: résultats 9 mois 10:00 CS-CFA: indice octobre 10:00 KOF: CP prévisions pour le tourisme suisse, Zurich 18:00 Pargesa: résultats T3 - Newron: journée R&D, New York INTERNATIONAL FRANCE - Inflation octobre (estimation provisoire) - Insee (08H45) USA - Créations d'emplois dans le secteur privé (enquête ADP, octobre) (13H15) - Indice d'activité de la région de Chicago (octobre) (14H45) - Rapport hebdomadaire sur les stocks de pétrole aux USA (15H30) JAPON - Banque du Japon (BoJ): décision de politique monétaire à l'issue d'une réunion de deux jours et rapport trimestriel - Production industrielle (septembre) (00H50) ITALIE - Chômage en septembre (11H00) - Inflation en octobre (première estimation) (11H00) AUTRICHE - PIB au 3e trimestre, flash ESPAGNE - Déficit budgétaire au 3e trimestre (ministère) - Croissance au 3e trimestreT (Institut national de la statistique) (08H00) CHINE - PMI manufacturier officiel (pour octobre) (02H00) Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

