Prévisions du jour vendredi 23 novembre

Zurich (awp) - Ci-dessous, les principaux événements économiques et financiers de la journée:

SUISSE 08:00 PME et transition numérique, Genève 12:00 IG Bank: la fin des marchés haussiers?, Genève - Blockchain Leadership Summit (y. c. 24.11), Bâle INTERNATIONAL BCE - Discours de Luis De Guindos, vice-président du directoire (13H00) OCDE - Petit-déjeuner du Fórum Europa avec le secrétaire général de l'OCDE Angel Gurría et la ministre espagnole de l'Economie Nadia Calviño (09H00) USA - Confiance des consommateurs (Uni Michigan) novembre (estimation finale) (15H00) ALLEMAGNE - PIB au 3e trimestre (détails) (08H00) CANADA - Prix à la consommation octobre (14H30) AUTRICHE - Production industrielle août Toutes les heures HEC (heure suisse) c.a./c. adm.: conseil d'administration CP: conférence de presse CC: conference call (conférence téléphonique) CPB: conférence de presse de bilan As. g.: assemblée générale Av. b: avant bourse chif. aff./CA: chiffre d'affaires S: semestre T: trimestre res.: résultats ML: monnaies locales TCC: taux de change constants RAS: rien à signaler

Sans garantie d'exhaustivité ni d'exactitude.

awp